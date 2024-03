Roma, ragazze accoltellate sulla pista da ballo: il Questore (ri)chiude la discoteca

Negli ultimi giorni di febbraio una discoteca del Flaminio era stata chiusa con provvedimento del Questore perché teatro di risse e aggressioni. Ora, dopo che nello stesso locale si è verificato l’accoltellamento di due ventenni, è stata disposta ulteriore chiusura.

Dopo 7 giorni dalla chiusura disposta ulteriore sospensione dell’attività

Insomma la riapertura della discoteca è stata lampo, visto che ancora una volta è stata chiusa. Dopo solo una settimana dall’ultima aggressione, il locale è tornato a far parlare di sé per l’accoltellamento di due giovani, una 23enne e una 21enne, che si trovavano sulla pista da ballo. Le due ragazze avrebbero sentito solo una fitta, senza capire immediatamente cose fosse loro successo. Poi hanno visto il sangue e tutto è stato chiaro. Erano state colpite da un oggetto appuntito, senza capire chi fosse l’autore.

La discoteca è stata teatro di altre aggressioni

Le due vittime dell’aggressione sono state trasportate in ospedale, anche se per fortuna le conseguenze dell’accoltellamento non sono state gravi, mentre la Polizia è intervenuta per svolgere indagini sul caso. Ma informato dell’accaduto e data la gravità dell’episodio e il ripetersi di fatti del genere in quel locale, il Questore è tornato a emettere provvedimento di chiusura per ulteriori 10 giorni.