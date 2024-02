Appartamenti Ater occupati abusivamente: tavolo tecnico per debellare il fenomeno

E’ in corso un tavolo tecnico con le Istituzioni del Comune di Latina per risolvere il problema dell’occupazione abusiva degli appartamenti “Colosseo” dell’Ater di Latina. Un impegno che le istituzioni si sono assunte da tempo, quello di ripristinare la legalità attraverso una costante attività di monitoraggio da parte delle forze dell’ordine del capoluogo pontino.

Si susseguono gli incontri per pianificare una linea di azione contro l’occupazione abusiva

Nell’ultimo periodo, infatti, si sono susseguiti incontri volti a pianificare le azioni da mettere in campo per debellare il fenomeno e riportare la legalità e non solo al Colosseo, ma anche in altre zone della città, tra le quali, nel corso di un vertice in Prefettura di qualche giorno fa, è emersa l’esigenza di svolgere controlli assidui anche in viale Nervi nell’area del Palazzo di Vetro.

L’impegno di forze dell’ordine e istituzioni per debellare il fenomeno

Un impegno quello assunto di comune accordo tra forze dell’ordine e istituzioni di far tornare la legalità in questi grandi condomini. E con l’intensificarsi dei sopralluoghi in entrambi i siti indicati, i Carabinieri della locale Stazione hanno avuto modo, in particolare al Colosseo, di recuperare sostanza stupefacente. Il monitoraggio delle due aree proseguirà costante da parte degli uomini dell’Arma decisi a sostenere questo processo di bonifica dei due edifici.