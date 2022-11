Botte da orbi al Mc Donald’s: rissa tra adolescenti, due feriti

Doveva essere una domenica da trascorrere al Mc Donald’s con amici, purtroppo per due gruppi di giovani è diventato altro. Giochi, forse provocazioni e una parola di troppo hanno dato vita a una rissa tra adolescenti. È successo ieri sera in via Isonzo a Latina. Alcuni ragazzi avrebbero iniziato a tirare pezzi di carta verso l’altro gruppo, qualcuno avrebbe cercato anche di parlare, forse di chiarire, ma in quel momento una ragazza che si trovava insieme ad altre amiche a un altro tavolo sarebbe intervenuta per dire: “Lascia stare”. Una frase di troppo per qualcuno che avrebbe scaldato gli animi. Nel giro di poco i due gruppi di adolescenti hanno iniziato a darsele di santa ragione.

I Carabinieri acquisiscono i video di sorveglianza

Sono volati calci e pugni finché sul posto sono accorsi i Carabinieri del radiomobile per riportare la calma, ma qualcuno dei protagonisti della lite era già scappato. I militari hanno identificato i presenti, raccolte le testimonianze dei presenti e acquisito i video delle telecamere a circuito chiuso che analizzeranno per verificare qual è stata la sequenza dei fatti e di chi siano le eventuali responsabilità. Due dei ragazzi coinvolti nel tafferuglio sono stati medicati dai sanitari del 118 per ferite non gravi.

Giorni fa l’aggressione a un 15enne

Sembra sia diventato ormai un’abitudine, una brutta abitudine quella tra gli adolescenti che, troppo spesso, dalle parole passano alle vie di fatto. Solo qualche giorno fa, infatti, a poca distanza da dove c’è stata la rissa ieri, un 15enne è stato aggredito da un gruppo di coetanei e picchiato di santa ragione. Il giovane è riuscito a scappare e rifugiarsi in un locale poco distante e ha dato l’allarme in Questura. Su quel caso gli agenti stanno verificando tramite le immagini della videosorveglianza chi è stato ad aggredire e malmenare il 15enne finito in ospedale per aver ricevuto calci e pugni.