‘Dammi i soldi o ti do una testata’: madre denuncia il figlio e lo fa arrestare

Un vero e proprio incubo quello vissuto da una donna di Priverno, vittima di stalking da parte del figlio tossicodipendente. Quest’ultimo la chiamava in continuazione, il suo scopo era sempre quello di ottenere i soldi per comperare la droga. Tuttavia, i carabinieri hanno messo la parola fine al tunnel in cui era scivolata la donna suo malgrado e l’uomo, un 38enne, è stato arrestato.

Le continue telefonate e l’arresto

Continue telefonate ad ogni ora nel giorno e della notte che avevano come comune denominatore altrettanto incessanti richieste di denaro. Soldi da utilizzare per uno scopo ben preciso: comperare la droga: ‘Dammi i soldi, voglio i soldi! Dammi i soldi o ti do una testata’, ripeteva il 38enne alla madre nel corso delle incessanti telefonate. Gli episodi andavano avanti da tempo ma la donna non si è fatta intimidire e ad ottobre scorso aveva trovato il coraggio di denunciare il figlio tossicodipendente. Scattate le indagini da parte dei militari, l’uomo è stato poi colto in flagranza di reato ed arrestato. Ieri mattina il 38enne è comparso davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia.