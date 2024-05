Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi in provincia di Latina. Un operaio è rimasto ferito cadendo da una scala: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 unitamente ai Carabinieri. Richiesto l’intervento dell’eliambulanza.

Paura oggi pomeriggio, giovedì 30 maggio, per un operaio rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro in provincia di Latina. L’uomo, secondo le prime informazioni disponibili, si trovava su una scala quando, per cause d’accertare, ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra. Gravi le ferite riportate dal lavoratore tanto che per lui è stato necessario il trasferimento in elicottero in Ospedale.

Incidente sul lavoro a Roma, fiamme nel palazzo: operaio ferito, 3 inquilini intossicati (ilcorrieredellacitta.com)

Incidente sul lavoro a Campodimele (Latina)

L’episodio è stato registrato nel Comune pontino di Campodimele. E’ qui che sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Lenola a seguito della segnalazione al 112 dell’infortunio sul lavoro. L’uomo, un cittadino albanese classe ’84 residente a Formia, era intento a sistemare un cavo in fibra ottica collocato su un palo quando ha perso l’equilibrio ed è finito nel sottostante fossato.

Nella caduta il 40enne ha sbattuto violentemente il volto riportando lesioni facciali piuttosto significative. Per questo motivo l’operario, dopo essere stato soccorso dal personale del 118, è stato elitrasportato presso il nosocomio di Latina dove si trova tutt’ora ricoverato. Secondo le informazioni raccolte dalla nostra Redazione non sarebbe in pericolo di vita.

Nuovo incidente sul lavoro a distanza di poche ore, cade nel vuoto da diversi metri: morto operaio (ilcorrieredellacitta.com)