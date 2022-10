Incendio doloso allo stabilimento a Sabaudia: piromani pagati 500 euro, ecco chi sono i mandanti

Ci sarebbero degli screzi tra concorrenti alla base dell’incendio che nel gennaio scorso ha mandato in fumo lo stabilimento balneare Dune 31.5 a Sabaudia. Il rogo infatti, come del resto era emerso sin dai primi accertamenti in loco, sarebbe stato doloso: e a commissionarlo, pagando 500 euro i piromani, ovvero gli autori materiali dell’incendio, sarebbero stati alcuni concessionari “rivali”.

L’incendio allo stabilimento pontino del gennaio 2022

Il rogo era divampato nella notte 05 e il 06 gennaio scorso e sul posto erano intervenuti, oltre ai Vigili del Fuoco, allertati per domare le fiamme, i Carabinieri di Sabaudia che avevano subito avviato gli accertamenti del caso. Nell’immediatezza dei fatti i militari avevano appurato che anche l’impianto di allarme e videosorveglianza erano andati distrutti nel corso dell’incendio. Per questo le verifiche si erano incentrate in un approfondito controllo dell’area interessata e dell’area limitrofa all’incendio che aveva permesso in effetti di rinvenire una bottiglia contenente dei residui di liquido infiammabile, sulla quale i Carabinieri hanno immediatamente iniziato a lavorare. In particolare sono state ascoltate diverse persone, tra cui i titolari dello stabilimento incendiato e i titolari degli stabilimenti e chioschi limitrofi.

Chi sono i mandanti del rogo doloso

I sospetti dei militari dell’Arma hanno permesso di appurare quindi come l’incendio sia effettivamente stato commissionato dai titolari di una concessione per noleggio di sdraio e ombrelloni cessata a seguito di ripetute violazioni accertate dai Carabinieri Forestali del Parco di Fogliano e recentemente riaperta in altra località del lungomare sabaudo, e che avrebbe già avuto diversi screzi con i titolari dello stabilimento incendiato.

Leggi anche: Sabaudia, incendia quattro auto nel parcheggio condominiale: acciuffato il piromane

Piromani pagati 50o euro

Le ulteriori indagini dei Carabinieri hanno permesso inoltre di individuare in un giovane locale l’autore dell’incendio che, unitamente ad un altro giovane del luogo, per 500,00€, avrebbero materialmente dato fuoco allo stabilimento, per poi allontanarsi mentre lo stesso bruciava.

Arrestati

I mandanti del reato, espletate le formalità di rito, sono stati tradotti presso la propria abitazione, in regime degli arresti domiciliari, mentre gli esecutori materiali del delitto sono stati tradotti in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Latina.

Leggi anche: Roma, incendio all’ex fornace: un testimone incastra il piromane