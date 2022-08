Roma, dà fuoco alla ‘Bancarella del Professore’ e agli arredi di famosi ristoranti: preso piromane seriale

Nessun tipo di scrupolo e sempre lo stesso modus operandi. Tutto pur di appiccare più roghi possibili, con la speranza di farla franca. Incendio dopo incendio, scoppiati a sequenza. La notte del 9 luglio scorso, infatti, tra Ponte Milvio e Piazzale Flaminio, si sono verificati una serie di gravi e allarmanti incendi ai danni di cassonetti di rifiuti, arredi esterni di esercizi commerciali (ristoranti “Lo Sgobbone”, “Il Vignola” e bar “Mio Caffè”) e alla storica “Bancarella del Professore” in Piazzale Flaminio, che è stata completamente distrutta dalle fiamme.

Le indagini dopo i roghi

I Carabinieri del Nucleo Operativo e delle Stazioni Flaminia, Ponte Milvio e Medaglie d’oro, tutte articolazioni della Compagnia Roma Trionfale, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno subito iniziato le indagini e hanno cercato di contrastare quel fenomeno assurdo degli incendi. E di individuare gli autori. Fondamentali sono stati i filmati estrapolati da numerosi sistemi di sorveglianza, così come preziosi sono stati i servizi di osservazione e i controlli del territorio, che hanno permesso di risalire al piromane, un senza fissa dimora e già gravato da precedenti specifici.

L’arresto

Il piromane, classe 1971, in realtà aveva appiccato degli incendi anche il 27 giugno scorso. Nel mirino, anche questa volta, diversi cassonetti dell’Ama nei pressi del ristorante “Cuccurucu” in via Capoprati n. 10 di Roma e in Viale Tor di Quinto. L’uomo, però, il 9 agosto scorso, dopo due settimane di ricerche serrate e appostamenti, è stato fermato in zona Torrenova e nei suoi confronti è scattato un provvedimento di fermo di indiziato di delitto.

L’uomo, quindi, è stato associato alla Casa Circondariale di Civitavecchia. Il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo e ha ritenuto il 51enne un piromane seriale, che nel giro di poco tempo ha preso di mira bar e ristoranti, mettendo in serio pericolo passanti e residenti. Esasperati di trovarsi di fronte a continui roghi e danni.