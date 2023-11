Incendio roulotte, svegliato dal suo gatto che lo salva

Stava dormendo quando è divampato un incendio nella sua roulotte e se non fosse stato per il suo gatto che lo ha svegliato e consentito di mettersi in salvo, l’epilogo poteva essere drammatico. Il rogo è divampato intorno alle 4 di giovedì 23 novembre nel consorzio Astura, in zona Valmontorio a Latina. Un fuoco improvviso che sembra sia stato provocato da cause accidentali, mentre il proprietario del caravan dormiva profondamente, tanto da non accorgersi di nulla. Ci ha pensato il suo gatto a svegliarlo e consentirgli di mettersi in salvo.

Il micio ha salvato la sua vita e quella del suo padrone

Un intervento provvidenziale quello del felino che ha salvato la sua vita e quella del suo padrone, per quanto entrambi siano rimasti senza casa. Il micio di fronte alle fiamme ha iniziato a miagolare con insistenza facendo svegliare il suo proprietario che ha avuto la possibilità di evitare di rimanere intrappolato. Dopo il salvataggio da parte dell’animale, sono accorsi i Vigili del fuoco allertati dai vicini e anche gli agenti della Questura.

I Vigili del fuoco hanno spento il rogo evitando che si estendesse

I pompieri, grazie a un intervento celere hanno spento il fuoco evitando pericolo per le strutture circostanti, ma non sono riusciti a salvare la casa dell’uomo e del suo amico a quattro zampe. La roulotte, infatti, è andata completamente distrutta, mentre a seguire ispettori del Vigili del fuoco e agenti di Polizia delle Volanti hanno svolto gli accertamenti utili a risalire alle cause del rogo.

L’incendio sembra sia stato di natura accidentale

Dai primi accertamenti svolti dalle forze dell’ordine intervenute sembrerebbe che l’incendio si sia sviluppato a causa di un fornello, forse lasciato acceso. Le operazioni di soccorso si sono protratte per alcune ore non solo per svolgere accertamenti sulla natura del rogo, ma anche per procedere alla bonifica dell’area.