Incendio a Roma, scoppia il rogo nella palazzina: fiamme distruggono un appartamento

E’ andato completamente distrutto in un incendio un appartamento situato nella zona del XII Municipio. Il rogo è scoppiato poco prima della mezzanotte: due le case dichiarate alla fine inagibili. Sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri.

Notte di fuoco a Roma. Dopo il maxi rogo di auto divampato a Tor Bella Monaca in Via dell’Archeologia (ben 9 le macchine andate distrutte), un altro episodio è stato registrato nelle scorse ore nella Capitale, stavolta nella zona del XII Municipio, non distante da Villa Pamphilj. Ad andare a fuoco in questo caso è stato un appartamento situato all’interno di una palazzina con le fiamme che lo hanno praticamente distrutto. Attimi di paura tra i residenti a causa del fumo.

Incendio in Via dei Bonadies a Roma

L’allarme è scattato quando erano da poco passate le ore 23:45 di ieri sera, venerdì 17 novembre 2023. Le fiamme, per cause in fase di accertamento, sono divampate al secondo piano di una palazzina situata in Via dei Bonadies al civico 29, una traversa tra Via Aurelia Antica e Via della Pisana. Sul posto, attivate dalla Sala Operativa del comando provinciale, sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, un’autobotte, un’autoscala e il Carro Teli. Presenti anche il funzionario e il Capoturno Provinciale dei Vigili del Fuoco, i Carabinieri unitamente ai mezzi del 118. L’unità abitativa interessata dalle fiamme è stata completamente distrutta e dichiarata inagibile, così come l’appartamento soprastante, per “difformità strutturali”. Fortunatamente nella circostanza non ci sono stati feriti.

