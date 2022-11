Nuovamente girare in bicicletta per la città, nonostante sia bellissimo, può divenire pericoloso, come dimostra questo fatto di cronaca a Latina. Un ciclista che pedalava in prossimità della stazione della Autolinee, è stato falciato mentre attraversava le strisce pedonali con la propria due ruote. Uno scontro tremendo, che ha lasciato l’uomo a terra e in balia di emorragia in corso, che hanno costretto i sanitari a portarlo presso l’ospedale locale in codice rosso.

La dinamica dell’incidente a Latina

Come tanti altri giorni in cui girava per le strade pontine con la propria bici, un ciclista era oggi in città a fare la propria passeggiata. Un giorno infausto, considerato com’è stato investito sulle strisce pedonali. Secondo le ricostruzioni della Polizia Locale di Latina, l’uomo sarebbe stato investito all’incrocio tra via Romagnoli e via Villafranca, mentre era impegnato ad attraversare la strada. A investirlo, probabilmente, un mezzo pesante, che non è chiaro se sia stato un tir o un semplice furgone.

Il risultato, indipendentemente dal mezzo e la sua pesantezza, è l’esito tragico dell’incidente. Lo scontro tra ciclista e il veicolo pesante è stato devastante, tanto da far volare in terra l’uomo e lasciarlo in balia di emorragia, con forte sanguinamento a terra. Una situazione che ha preoccupato da subito i soccorsi venuti a soccorrerlo, che con l’ambulanza del 118 lo hanno portato nel vicino ospedale Santa Maria Goretti in codice rosso.

Sulle dinamiche dell’incidente, stanno indagando la Polizia Locale e il gruppo della Polizia di Stato. Per effettuare al meglio le perizie tecniche, i poliziotti di entrambi i gruppi hanno chiuso un tratto di strada tra via Marchiafava e via Villafranca. Sarà da comprendere le ragioni dell’impatto violento, evidenziando le eventuali responsabilità del camionista a bordo del mezzo pesante che ha colpito, e lasciato in fin di vita, il ciclista che girava per la città.