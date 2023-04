Derubano un’anziana e lei non esce più di casa: la scippatrice si scusa e la donna torna a vivere

Aveva appena ritirato la pensione all’ufficio postale quando è stata derubata da una coppia di ragazzi a bordo di un motorino. Al centro della vicenda una donna anziana, una maestra in pensione, vedova, i cui due figli vivono a Roma e a Milano. Dopo le scippo l’anziana è caduta a terra riportando delle lievi ferite ma le conseguenze maggiori non sono quelle fisiche. Infatti, a seguito dei fatti la donna si è progressivamente isolata, non riuscendo più ad uscire di casa per la paura. Venuta a conoscenza della situazione in cui è precipitata la donna, la ragazza – che nel frattempo ha seguito un percorso di ‘messa alla prova’ – ha chiesto di incontrarla. La richiesta non è andata a buon fine e così le ha scritto una lettera. A riportare la notizia è il Messaggero.

Lo scippo ai danni dell’anziana e il percorso di ‘messa alla prova’

Lui è appena maggiorenne, lei ancora minorenne. Erano insieme sul motorino in un caldo pomeriggio estivo quando lui si trova davanti un’anziana che ha appena ritirato la pensione all’ufficio postale. Così le strappa la borsa, tutto accade molto velocemente, nascondendola poi dietro alla schiena. I fatti sono avvenuti in un paese in provincia di Latina. La ragazza che era con lui resta incredula, i due scappano ma poco dopo i militari li bloccano mentre è ancora in corso la discussione. A seguito del fermo i due seguono iter giudiziari diversi: lui viene arrestato e sceglie di essere processato con rito abbreviato mentre lei dopo qualche ora passata in caserma viene riaffidata ai genitori. La ragazza viene però segnalata al ‘Centro di giustizia riparativa e mediazione penale minorile’ di Latina. Qui viene attivato un percorso di ‘messa alla prova‘, un iter che recentemente è stato resto popolare della serie cult Mare Fuori.

Anziana vive nella paura

A seguito di questo duo percorso, la ragazza diviene sempre più consapevole dell’errore commesso e chiede poi di poter incontrare la signora che, con il passare dei giorni, è precipitata in un generale stato di paura che l’ha portata ad isolarsi e a non uscire più di casa, unico luogo in cui, per l’appunto, si sente sicura. La giovane viene a conoscenza della situazione così chiede di poter incontrare la vittima che però rifiuta. Allora la ragazza decide di scriverle una lettera.

Le lettera

In questa missiva la giovane mette nero su bianco le riflessioni e le nuove consapevolezze che stanno guidando il suo percorso di ‘messa alla prova‘. La ragazza porge le sue scuse alla donna, non perdendo occasione di sottolineare la preziosa occasione di recupero e riscatto che le è stata data. Parole che sono state preziose, utili per l’anziana, la quale ha ripreso a uscire di casa, riacquistando anche la propria vita sociale bruscamente interrotta.