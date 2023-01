Latina, scoperta choc all’ospedale Goretti: carne scaduta da una settimana

Latina. Trovata della carne scaduta all’ospedale Goretti. La scoperta choc è avvenuta durante quello che doveva essere un controllo di routine, di ordinaria amministrazione da parte dei Carabinieri del gruppo Nas ma, durante l’attività, non tutto è andato nel verso desiderato e le anomalie presenti nella mensa del nosocomio sono venute a galla.

Carne scaduta al Goretti, i controlli dei Nas

I controlli sono avvenuti ieri mattina, all’interno dei locali dell’ospedale, proprio qui dove vengono preparati i pasti da destinare sia ai pazienti sia al personale. L’amara sorpresa riscontrata dai carabinieri del Nas è emersa nel momento in cui quest’ultimi stavano procedendo alla verifica delle confezioni degli alimenti presenti nei frigoriferi al fine di accertarsi che tutto fosse a norma di legge, rispetto a pulizia, tracciabilità e conservazione del prodotto. Ma è stato qui che i militari hanno trovato della carne vecchia, scaduta da circa una settimana, che nonostante non si presentasse in cattive condizioni non era comunque possibile da somministrare. Tutto il resto era, invece, in regola.

Il sequestro

A seguito dei controlli, sono stati sequestrati 30 chilogrammi di prodotti. Invece, al responsabile del refettorio è stata applicata una sanzione amministrativa pari a circa due mila euro. Il fatto appare quanto mai grave in quanto, come detto, con quel cibo si preparavano anche piatti destinati ai pazienti i quali, essendo le loro condizioni di salute precarie, hanno bisogno della maggior attenzione e cura possibili.

L’Asl

La mensa dell’ospedale Goretti è esternalizzata e, nella fattispecie, gestita da una ditta di Roma. Pertanto non è affatto da escludere che l’Asl chieda in merito dei chiarimenti. Attese, dunque, le valutazioni da parte dell’Asl stessa, il cui fine è quello di comprendere come sia potuta accadere una cosa del genere, nonché verificare che la carne vecchia non sia stata somministrata nel corso di questi ultimi giorni.