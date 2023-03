Latina, spari in via Parigi: 29enne vittima di un agguato

Gli spari nella tarda mattinata di ieri in via Parigi, hanno fatto tremare i residenti del quartiere Toscanini a Latina. Una sequenza di colpi diretti contro un 29enne che si trovava nell’androne di un palazzo. La vittima, ferito alle gambe, è un volto già noto alle forze dell’ordine, ma su questo agguato ancora non se ne conoscono le ragioni.

Le indagini dei carabinieri di Aprilia

Sono i carabinieri di Aprilia ad essere stati allertati dai residenti, allarmati da quella sequenza di spari. E i militari sono alla ricerca degli autori. Cercano di dare un nome a coloro i quali ieri hanno esploso quei colpi, ma stanno anche scavando nella vita del 29enne per capire quale sia stato il movente.

Oltre agli uomini dell’Arma sono stati chiamati a intervenire i sanitari del 118 che hanno trasportato il 29enne nella clinica Città di Aprilia per essere sottoposto alle cure del caso. L’uomo ha riportato alcune ferite alle gambe, ma non è in pericolo di vita. Appena le sue condizioni lo consentiranno verrà ascoltato dagli investigatori che intanto continuano ad ascoltare testimoni, familiari della vittima e cercano nei video delle telecamere di sorveglianza presenti in zona il viso degli aggressori che subito dopo l’agguato si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Gli investigatori sulle tracce degli autori e in cerca del movente

Le indagini vanno avanti a ritmo serrato, per quanto, al momento i carabinieri preferiscano mantenere sugli sviluppi del caso il massimo riserbo. La svolta potrebbe arrivare proprio dal racconto del 29enne vittima dell’agguato che potrebbe fornire indicazioni utili agli inquirenti per rintracciare gli autori dell’agguato e stabilire anche le ragioni. Al momento tutte le piste restano aperte, anche se gli investigatori pensano possa essersi trattato di un regolamento di conti o di un avvertimento maturati nell’ambito dello spaccio di stupefacenti.