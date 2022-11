Latina, trovati 4 automobilisti positivi all’alcooltest: ritirata la patente

Continua il contrasto agli automobilisti sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti sulle strade di Latina, con la Polizia di Stato dei commissariati locali impegnata a contrastare questi fenomeni. Tra gli episodi rilevati dagli agenti, sono stati rintracciati, durante le sedute di controllo, quattro automobilisti che risultavano positivi all’alcooltest, con conseguente ritiro della patente per evitare che mettessero in pericolo la propria vita e quella degli altri motorizzati o pedoni.

I controlli nella zona di Latina

I controlli portati avanti dalla Polizia di Stato pontina, sono andati a svolgersi nelle serate tra il 18 e il 20 novembre, ovvero l’ultimo finesettimana. L’operazione è stata mirata soprattutto a contrastare il fenomeno della guida in stato d’ebbrezza o addirittura sotto sostanze stupefacenti, come può capitare in una serata brava di movida con gruppi di amici. Perché se da una parte è lecito divertirsi, dall’altro è necessario farlo con responsabilità, senza arrivare a diventare dei pericoli pubblici per l’incolumità delle altre persone.

I posti di blocco fatti dai poliziotti, hanno interessato gli agenti provenienti dal Distaccamento Polizia Stradale di Aprilia, che hanno effettuato i controlli nel centro urbano della provincia pontina fermando numerosi veicoli. L’attività ha portato al fermo di 25 mezzi motorizzati e identificato 27 persone, con quattro persone che sono risultate positive all’alcooltest. Per due di questi automobilisti, il tasso alcolemico era di oltre 3 volte il minimo consentito dalla legge. A tutti e quattro i soggetti è stata ritirata la patente di guida.

Inoltre, durante i controlli è stata sospesa una carta di circolazione e sono stati decurtati 40 punti complessivi agli automobilisti fermati. Proseguiranno ancora da parte dalla Polizia di Stato i controlli al fine di garantire la sicurezza sulle strade. Un obiettivo da tenere sempre a mente, ben consapevoli come ieri fosse anche la Giornata delle Vittime della Strada e di come certe morti non debbano più avvenire.