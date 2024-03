Le blatte invadono gli spogliatoi dell’Ospedale di Latina

Le blatte hanno invaso gli spogliatoi dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, costringendo a disporre un’immediata disinfestazione. Un intervento programmato e necessario per liberarsi dall’invasione degli insetti che sembra abbiano ‘occupato’ i locali nei quali medici e infermieri si svestono dei panni civili per mettere la divisa da lavoro e viceversa.

La direzione sanitaria ha disposto la disinfestazione

Di fronte a quello stato di cose la direzione sanitaria non ha potuto fare altro che disporre la chiusura al personale medico e infermieristico e predisporre l’intervento di bonifica dei locali. Per alcuni giorni i dipendenti del presidio ospedaliero ha subito una serie di disagi a causa degli spogliatoi chiusi, fino ad arrivare alla disinfestazione programmata che ha avuto luogo a partire dal pomeriggio di sabato fino alle prime ore di domenica mattina 17 marzo scorso.

Disagi per il personale sanitario

Non solo un senso di repulsione per la sgradita presenza, ma anche problemi oggettivi per il personale sanitario che si è visto costretto a cambiarsi in corsia o anche nei bagni, non avendo più a disposizione un’area nella quale lasciare i propri effetti personali.

Il ritorno alla normalità

Nonostante i timori, infatti, il problema è stato circoscritto solo ed esclusivamente agli spogliatoi, mentre le altre aree del presidio ospedaliero non hanno registrato l’invasione degli insetti. Per fortuna, però, dopo le difficoltà dovute alla sgradevole presenza anche gli spogliatoi liberati dalle blatte sono tornati fruibili. A partire dalla tarda mattina di domenica 17 marzo l’ospedale di Latina ha ripreso i suoi ritmi, lasciandosi alle spalle la ‘disavventura’. Resta comunque il timore che possa accadere di nuovo. Sarebbe, infatti, opportuno capire come sia stato possibile un tale proliferare di blatte proprio in quei locali.