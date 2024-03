Roma, rissa nell’istituto scolastico ‘Magarotto’: due 16enni finiscono in ospedale

L’allarme per una rissa all’interno dell’istituto per sordi situato in via Casal Lumbroso a Roma, il Magarotto, è scattato alle 13.44 di ieri, giovedì 14 marzo. Sei ragazzi se le stavano dando di santa ragione per cause che, anche al momento, restano ignote. Tanta la paura del personale scolastico che ha preferito dare l’allarme alle forze dell’ordine che sono arrivate in breve.

Due 16enni sono rimasti feriti e trasportati in ospedale

Ad accorrere sul posto sono stati gli agenti delle Volanti di Primavalle che hanno trovato sul posto i 6 giovani coinvolti, due dei quali rimasti feriti. Questi ultimi, entrambi 16enni romani sono stati trasportati uno in codice verde al San Camillo l’altro codice giallo al Gemelli.

Le indagini per ricostruire la dinamica e scoprire le cause della rissa

Gli uomini della Polizia del Commissariato di Monteverde stanno indagando per ricostruire la dinamica della vicenda, ma soprattutto stanno cercando di risalire al motivo della lite che si è trasformata in rissa. Le attività investigative sono tutt’ora in corso e, al momento, non sembra che alcuno dei giovani coinvolti sia stato iscritto nel registro degli indagati. Forse, però, bisognerà aspettare l’esito delle indagini da parte degli investigatori che solo una volta che avranno chiaro il quadro dell’accaduto potranno valutare eventuali responsabilità dei giovanissimi coinvolti.