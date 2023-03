Macabra scoperta nell’appartamento: trovato un cadavere, donna morta da settimane

Quando i proprietari sono entrati nello stabile che era in via di ristrutturazione, non si aspettavano certamente di trovare il cadavere di una donna di 79 anni. Stando a quanto si apprende, la morte della signora era avvenuta già da diverse settimane ma nessuno se ne era reso conto. In corso le indagini delle autorità anche se l’ipotesi di morte naturale è quella maggiormente accreditata. Una macabra scoperta quella avvenuta a Cori, in provincia di Latina.

La scoperta del cadavere nell’appartamento in ristrutturazione

La vittima è una signora, senza fissa dimora, molto conosciuta nella cittadina che – stando a quanto si apprende – da diverso tempo stava cercando un luogo dove ripararsi, trovando poi rifugio nel seminterrato dello stabile. Siamo in via Ninfina 10, a rinvenire il cadavere della 79enne i proprietari dello stabile che vi si erano recati per via di alcuni lavori di ristrutturazione. Giunti nell’immobile hanno però dovuto fare i conti con la macabra scoperta. Fatto scattare l’allarme, sono adesso in corso tutti gli accertamenti. Il decesso della donna pare sia avvenuto già da diverse settimane ma nessuno, fino a questo momento, se ne era reso conto. Una morte silenziosa quella della 79enne che si è consumata nella solitudine.

L’ipotesi di morte naturale

Una volta giunte sul posto le autorità, hanno potuto constatare che il corpo della donna era già in stato di decomposizione. Sono attualmente in corso le indagini da parte dei carabinieri di Cori e del Reparto Territoriale di Aprilia per far luce sulla vicenda. Al momento, tuttavia, l’ipotesi di morte naturale sembra quella maggiormente accreditata.