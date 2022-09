Maltempo a Formia, chiuse tutte le scuole: chiesto lo stato di calamità naturale

Maltempo a Formia , scuole chiuse per la giornata di domani. A deciderlo il sindaco, con un’ordinanza appena firmata. Una forte ondata di maltempo si è abbattuta nel primo pomeriggio su Formia provocando danni notevoli in varie zone del territorio, sommerse da acqua, fango e detriti.

La situazione più preoccupante si è verificata nella località collinare di, quando una colata impetuosa di pietre e detriti è scesa giù trasportata dal maltempo danneggiando auto in sosta e strutture e sfiorando pericolosamente varie abitazioni, evacuate in serata. Fiumi d’acqua e fango anche a Scacciagalline, sul lungomare di Vindicio, in via Rotabile, via Solaro. Una situazione di forte criticità che si sta monitorando con estrema attenzione.