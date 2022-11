Maltempo in provincia di Latina, vento forte e temporale (FOTO)

Maltempo. È allerta meteo arancione quest’oggi in alcune regioni del Lazio. Gli esperti lo avevano annunciato ed il giorno tanto temuto è arrivato. Da questa notte le precipitazioni stanno flagellando la regione e i danni, purtroppo, non tardano ad arrivare. Oltre alle forti mareggiate che stanno interessando il litorale romano, particolarmente attenzionata è la zona del basso Lazio e nella fattispecie molti comuni della provincia di Latina. Qui oltre alle piogge è stata diramata un’allerta per il forte vento e i sindaci delle varie città hanno invitato caldamente i cittadini ad evitare gli spostamenti superflui.

Maltempo, il vento fortissimo mette in ginocchio il litorale romano: danni da Fiumicino e Ostia fino a Nettuno (FOTO)

Maltempo nel sud Pontino

Come detto, uno dei territori considerati maggiormente critici ed a rischio è quello del Sud Pontino dove la conta dei danni è solamente all’inizio. Infatti, l’ondata di maltempo dovrebbe durare per 24 ore. La pioggia continua a scendere ed anche il vento inizia a far sentire i propri effetti, spazzando via la cartellonista stradale e gli arbusti. Le foto che riportiamo di seguito documentano la situazione nel comune di Minturno, in provincia di Latina. Come si vede, sono diversi i segnali stradali diventi dal vento, nonché gli arbusti sradicati o ancora è finito in mille pezzi il cartellone che segna l’ingresso nella città. A causa delle condizioni metereologiche avverse sono numerose le scuole che oggi resteranno chiuse.

(Foto di Gerardo Stefanelli)