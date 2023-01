Non ha abbastanza soldi per pagare il sesso con la trans: le botte in strada

E’ finito “in rissa” un incontro ‘hot’ tra un uomo di 35 anni e una transessuale originaria dell’Ecuador. E adesso, per quanto accaduto, entrambi dovranno risponderne in Tribunale. Il primo per difendersi dalle accuse di calunnia e lesioni personali, la seconda a sua volta per lesioni. Ma cosa è successo? Ecco la ricostruzione della vicenda.

Le botte per non pagare il rapporto sessuale

I fatti risalirebbero al maggio del 2022 ma soltanto adesso è stata fissata (per il prossimo 26 aprile, ndr) la prima udienza del processo. Sarà infatti il Giudice a dover chiarire quanto accaduto esattamente. Stando a quanto riportato stamani da Latina Oggi il diverbio tra i due sarebbe nato a seguito del mancato pagamento della prestazione sessuale alla trans per ‘carenza di denaro’ da parte del cliente. Dalle parole i due sarebbero passati ai fatti tanto da attirare l’attenzione di alcuni passanti che avevano chiamato la Polizia.

L’intervento delle forze dell’Ordine

All’arrivo sul posto – il tutto è accaduto a Frosinone, città originaria del 35enne (che però è residente a Latina – i poliziotti hanno trovato l’uomo semi nudo. L’uomo ha dichiarato in un primo momento di aver subito un’aggressione a scopo di rapina ma in seguito è stato accertato che le cose erano andate in tutt’altro modo. Adesso sarà il procedimento in corso a stabilire i fatti e le eventuali responsabilità dei protagonisti.

