Notte di paura a Latina, coltellate tra stranieri: 30enne in codice rosso

Il quartiere Nicolosi a Latina, la scorsa notte è stato teatro di uno scontro a coltellate tra stranieri. È successo alle 23, quando alcuni cittadini richiamati dalle urla e dal rumore intenso hanno dato l’allarme al numero di emergenza. La Polizia è corsa sul posto è ha trovato un uomo ferito in modo grave, trasportato in codice rosso al Goretti di Latina.

La lite finita con un 30enne in codice rosso

Dalle prime indagini svolte dagli uomini della Questura, possibili anche grazie alle testimonianze dei residenti, è stato accertato che la lite si è verificata tra via Corridoni e via Grassi, ma a parte il 30enne ferito da più coltellate, degli altri partecipanti allo scontro non c’era più traccia. Si sono dileguati quando hanno sentito avvicinarsi le sirene.

Non facili le indagini dei poliziotti che devono anche cercare di dare un nome alla vittima dell’aggressione che, al momento dei fatti, è risultato sprovvisto di documenti. Gli uomini della Volante che stanno svolgendo le attività investigative non solo sono sulle tracce dell’aggressore, per quanto stanno cercando anche di stabilire se l’arma utilizzata per il ferimento del 30enne sia stato un coltello o altro.

Ancora non si conosce l’identità della vittima

Proprio il ferito è stato ascoltato, nell’immediatezza dei fatti, ma non ha fornito dettagli, né su colui che lo ha ridotto in quelle condizioni, né su eventuali altri partecipanti. Si tratta evidentemente di indagini difficili per la Polizia che verificherà se in zona c’erano telecamere di videosorveglianza attive che possano aiutare a risalire agli autori di quella che potrebbe essere stata una rissa.

Nonostante il 30enne sia stato ricoverato in codice rosso, a causa di ferite riportate al collo, non sembra che le sue condizioni destino particolari preoccupazioni, Gli accertamenti sanitari che sono seguiti al ricovero sembrerebbero aver stabilito che non è in pericolo di vita.