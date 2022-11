Paga 3.200 euro per il viaggio di nozze ma è una truffa: infranto il sogno degli sposi

Paga 3.200 euro per andare in viaggio di nozze, ma è tutta una truffa. È finita davanti al tribunale di Latina la vicenda di una sfortunata sposina che, dopo aver atteso per anni di poter avere la sua luna di miele il suo sogno è stato infranto. L’agenzia di viaggi alla quale aveva versato la somma ha chiusa e lei che era pronta a partire il 14 di settembre per l’agognato viaggio di nozze, non solo ha visto il suo sogno infrangersi per quanto ha perso anche la somma che aveva versato.

In due sono a processo per truffa

In due sono dovuti comparire davanti al giudice del Palazzo di giustizia di Latina perchè indagati del reato di truffa. I titolari dell’agenzia di viaggi che avrebbero raggirato non solo la sfortunata sposina, ma anche altri clienti devono chiarire diversi aspetti della vicenda. Sempre che riescano… intanto in aula a parte la sposa sfortunata si è costituito in giudizio anche un altro cliente, anche lui vittima di un progetto di viaggio, con tanto di soldi versati, finito con un nulla di fatto.