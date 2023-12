Pedopornografia, indagine in una chiesa di Latina: anche il Vescovo avvia un’inchiesta

Nei giorni scorsi la polizia giudiziaria di Roma ha raggiunto, su disposizione della Procura della Repubblica capitolina, una chiesa di Latina per acquisire documentazione informatica. Un filone di indagine che sarebbe scaturito dall’arresto del prof di Religione e diacono indagato per presunti episodi di abusi sessuali su alcuni suoi alunni di un liceo del capoluogo pontino.

Le indagini sul professore di Religione hanno aperto un nuovo filone

In attesa che nei confronti del docente si celebri l’udienza preliminare, fissata per il 1 febbraio, le indagini sono proseguite. Accertamenti che hanno fatto emergere immagini sconcertanti di pedopornografia. A lasciare sbalorditi erano state le immagini di un parroco che compiva atti sessuali, che sarebbero relative a fatti risalenti al 2108, anche se c’erano state anche le testimonianze delle vittime ad avvalorare i reati contestati al diacono.

L’acquisizione di materiale informatico nella chiesa del capoluogo pontino

Ma a quanto sembrerebbe le attività investigative che hanno portato la Procura di Roma a disporre il blitz con perquisizione e acquisizione di materiale informatico presso una chiesa di Latina fanno presagire ulteriori sviluppi nell’indagine. Solo una volta esaminati video, foto e supporti informatici emergeranno novità in merito. Al momento, infatti, non trapelano indiscrezioni circa eventuali sviluppi. Sul caso vige il massimo riserbo.

La Diocesi di Latina pronta a un accertamento interno

Di certo la Diocesi di Latina non sembra avere intenzione di restare ferma di fronte a quanto si sta verificando e ha annunciato l’intenzione di svolgere accertamenti interni per ricostruire i fatti che hanno fatto finire una delle sue chiese nel mirino della Polizia giudiziaria di Roma. Già la vicenda del professore di Religione aveva indotto il Vescovo a prendere una posizione netta sospendendo nell’immediatezza il docente indagato. Ora, non di meno, vuole vederci chiaro su questi ulteriori accertamenti, tutto a tutela della Chiesa e nel perseguimento dell’impegno assunto volto a tutelare i giovani.