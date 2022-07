Perde il controllo dello scooter e si schianta a terra: è gravissimo

Brutto incidente a Latina, dove un uomo è rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo del suo scooter. Lo scooterista, un 49enne del posto, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo del mezzo dopo che un’auto guidata da una ragazza di circa 20anni gli avrebbe tagliato la strada. L’uomo, di conseguenza, avrebbe perso il controllo del mezzo schiantandosi a terra e finendo in terapia intensiva. L’incidente si è verificato intorno alle 01:30 di notte in via Don Torello, non troppo distante dall’incrocio con via dei Volsci.

Tra rianimazione e terapia intensiva

L’uomo alla guida del maxi scooter è un 49enne che, in seguito alla caduta, ha riportato una serie di traumi talmente gravi da richiedere il trasporto d’urgenza in ospedale in condizioni delicate. Infatti, all’arrivo dei soccorsi, l’uomo era già privo di sensi e aveva perso molto sangue. Gli operatori dell’ambulanza si sono occupati delle prime cure e del trasferimento in ospedale del ferito che dopo esser stato sottoposto a un lungo e delicato intervento chirurgico, è stato affidato alle cure del Reparto di Rianimazione per il ricovero in terapia intensiva con prognosi riservata. Inoltre, insieme agli operatori sanitari sarebbero intervenuti anche i poliziotti della Squadra Volante procedendo con la chiusura del tratto di strada interessato. In seguito, sono iniziati gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente.