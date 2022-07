Roma, si cappotta dopo lo scontro con le macchine in sosta: poi scappa ancora insanguinato

Si è ribaltato con l’auto dopo aver centrato alcune auto in sosta, dopodiché ha cercato la fuga nelle campagne vicine. Sono questi i primi elementi emersi su quanto accaduto ieri sera, sabato 23 luglio 2022, a Roma, in zona Borghesiana. Qui un boato ha improvvisamente svegliato i residenti intorno alla mezzanotte.

Auto ribaltata in Via Davoli

L’incidente si è verificato in Via Davoli, all’altezza del civico 13. Da quanto ricostruito un uomo alla guida di una Peugeot 206 avrebbe dapprima perso il controllo della propria vettura per poi finire la sua corsa contro alcune vetture parcheggiate. Almeno tre le macchine coinvolte. Ad avere la peggio è stata comunque la Peugeot che è finita ribaltata sulla carreggiata.

Leggi anche: Incidente mortale sulla Roma Civitavecchia: la vittima è Lucrezia Natale, stava andando al Jova Beach Party

Conducente in fuga

A seguito del sinistro alcuni testimoni riferiscono di aver visto allontanarsi un ragazzo ancora insanguinato, nelle campagne vicine. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Roma Capitale con il Gruppo Torri. E in effetti, all’arrivo degli agenti, il conducente non è stato trovato sul posto.

Rintracciato proprietario dell’auto dopo l’incidente alla Borghesiana

Ma la sua “fuga” è durata poco. I cachi bianchi sono riusciti infatti ad individuare il proprietario nonché conducente che nel frattempo si stava facendo visitare dal personale del 118 ed è stato poi trasportato presso il Policlinico tor vergata per le cure del caso.

Le sue condizioni

Le sue ferite, ad ogni modo, non sono risultate gravi con l’uomo che è stato valutato come codice giallo. Ad ogni modo nei suoi confronti gli Agenti hanno richiesto gli esami alcolemici e tossicologici. In fase di accertamento da parte della Polizia Locale l’esatta dinamica dell’incidente.