Priverno, batte la testa e perde i sensi per una pallonata: paura per un 17enne

Quella di ieri, doveva essere una giornata di spensieratezza e gioco da trascorrere all’aria aperta, invece, all’improvviso dalla gioia si è passati all’angoscia nel parco di San Martino a Priverno, dove un 17enne è stato colpito in pieno volto da una pallonata stramazzando a terra e nel cadere all’indietro avrebbe urtato così forte la testa da restare privo di sensi. Paura tra i presenti che hanno temuto il peggio e allertato i soccorsi che si sono precipitati sul posto.

L’incidente ha fatto temere il peggio per il 17enne coinvolto

È successo ieri, martedì 25 aprile, quando in un attimo l’atmosfera della festa si è ‘spenta’ a causa dell’incidente che ha fatto temere il peggio per il 17enne che, su disposizione dei sanitari del 118, è stato trasportato in eliambulanza nell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, tra lo sgomento e la preoccupazione dei presenti e non in ultimo del fratello gemello del ferito. Nonostante gli attimi di concitazione e angoscia il 17enne, mentre veniva imbarcato sull’eliambulanza, ha ripreso conoscenza, ma la dinamica dell’incidente e il fatto che avesse sbattuto la testa con violenza ha indotto i sanitari a procedere con il trasporto nel presidio ospedaliero del capoluogo pontino.

Il ragazzo è stato elitrasportato al Goretti di Latina e sottoposto alle indagini mediche del caso

Ed è stato proprio nel nosocomio che il ragazzo è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, per stabilire quale fosse il suo reale stato di salute. Indagini mediche ha, per fortuna, hanno rincuorato tutti, visto che non sono state riscontrate conseguenze più gravi dalla botta presa. La notizia è stata presto diffusa anche tra quanti avevano assistito in diretta alla vicenda sul campo di San Martino. Il 17enne non aveva riportato conseguenze, salvo aver provocato un grande spavento tra i presenti che, per qualche minuto, hanno temuto il peggio.