Punta l’ex con la macchina e cerca di investirlo: sfiorato il dramma al Circeo

Dramma sfiorato ieri pomeriggio a San Felice Circeo in Provincia di Latina. Una donna ha tentato di investire un uomo, a quanto pare l’ex compagno, con l’auto. E’ successo in Via del Fringuello, in una zona di aperta campagna: sul posto sono intervenuti i Carabinieri unitamente ai sanitari del 118.

Tenta di investire l’ex compagno al Circeo

Soltanto per circostanze fortuite l’episodio non ha avuto risvolti peggiori. L’uomo infatti, accortosi del pericolo, secondo quanto ricostruito e riportato da Latina Oggi, si sarebbe gettato di lato evitando così l’impatto con l’automobile. La caduta, ad ogni modo, gli avrebbe causato delle ferite per le quali si è comunque reso necessario il trasporto in Ospedale (l’uomo è stato ricoverato presso il nosocomio di Terracina).

Le indagini

Il tutto è accaduto intorno alle 17.30 di domenica 11 dicembre 2022. Su quanto accaduto proseguono gli accertamenti da parte dei Carabinieri della Locale Compagnia. Si cerca di ricostruire il movente alla base del gesto e capire il perché la donna abbia agito in quel modo. I Militari al momento non escludono alcuna pista: sulle indagini resta tuttavia il massimo riserbo.

