Riapre il Giardino di Ninfa: il calendario delle aperture nel 2023, date e prenotazioni online

Il Giardino di Ninfa riapre al pubblico il 18 marzo prossimo consentendo sin da subito la prenotazione online a tutti coloro che sono interessati a visitare lo splendido paesaggio naturale situato nel territorio comunale di Cisterna di Latina, tra Norma e Sermoneta. Anche quest’anno la Fondazione Roffredo Caetani ha fatto coincidere la riapertura del Giardino con l’arrivo della Primavera e ha già stilato il calendario delle aperture pubbliche del 2023. Andiamo a vedere quali sono

Il calendario delle aperture pubbliche

Si comincerà il 18 marzo, per proseguire il 19, il 25 e il 26 marzo; mentre ad aprile sono stati fissati i giorni: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 16, 22, 23, 25, 29 e 30; a maggio: 1, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 e 28, a giugno: 2, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 e 25; a luglio: 1, 2, 8, 9, 15 e 10 con orario dalle 9 alle 18.30; mentre sempre a luglio: il 21, 22, 23, 28, 29 e 30 solo visita al tramonto con orario dalle 18 alle 19 e 30; ad agosto: il 4, 5, 6, 11, 12, e 13 solo dalle 18 alle 19 e 30 e il 15, 19, 20, 26 e 27 dalle 9 alle 18; a settembre: il 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 e 30; ad ottobre: il 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29; a novembre: 1.

Per le visite è necessaria la prenotazione online

Per poter visitare il Giardino di Ninfa è necessario prenotare online la vostra visita sul sito www.giardinodininfa.eu dove è possibile prenotare anche la visita al vicino Castello Cetani. Si tratta di un viaggio nella natura che ha anche un grande valore storico e culturale. Un sito che nasce agli inizi del secondo scorso che nasce per la salvaguardia e la tutela dell’ambiente. Anche quest’anno sono tanti gli eventi programmati nel corso delle aperture previste: progetti con i Parchi Letterari, iniziative organizzate per la stagione estiva consolidando le storiche collaborazioni con gli amici del Campus Internazionale di Musica e con la compagnia del Teatro Fellini. Ma sono anche altri gli eventi in programma alcuni anche di rilievo internazionale. Per qualsiasi informazione basta visitare il sito www.frcaetani.it e sui canali social del Giardino di Ninfa.