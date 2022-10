Sbanda e finisce fuori strada: Davide muore nella notte a 34 anni

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i carabinieri del del Comando Stazione di Cori e del Comando di Cisterna. Malgrado i tentativi di soccorso, per il 34enne non c’è stato nulla da fare. L’uomo era già morto. I militari hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Da quanto risulta, non sembrano essere coinvolti altri veicoli. Non si sa cosa stesse facendo Davide a quell’ora, dove stesse andando.

Per permettere i rilievi e il recupero dell’auto, la strada è stata chiusa fino alle 6 del mattino. La salma del 34enne è stata riconsegnata alla famiglia, per poter permettere la cerimonia funebre.