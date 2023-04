Tremendo incidente sulla Migliara 47: la vittima è il 21enne Matteo Campagna

Un impatto violento che purtroppo gli è costato la vita. Matteo Campagna è deceduto sul colpo, vani i soccorsi. Il terribile sinistro si è verificato sabato sera sulla Migliara 47, in prossimità dell’Appia, e precisamente tra i territori di Sezze e Pontinia. Il ragazzo era a bordo di un’utilitaria con un amico quando quest’ultimo, improvvisamente, ha perso il controllo della vettura finendo fuori strada e schiantandosi contro il ponte di accesso ad una proprietà privata.

Incidente sulla Pontina: tratto chiuso e traffico in tilt (FOTO)

L’incidente mortale sulla Migliara 47

I fatti sono avvenuti nella tarda serata di ieri sulla Migliara 47. Un impatto violento che è costato la vita al passeggero, il 21enne Matteo Campagna, originario di Pontinia. Vani purtroppo i soccorsi, i sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Il ragazzo è morto sul colpo. Invece, al volante della Lancia Ypsilon un amico, M., C., di due anni più piccolo che poi è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Qui è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico prima del ricovero in terapia intensiva.

La ricostruzione

Attualmente, la dinamica del sinistro è ancora in fase di ricostruzione. Sono, infatti, in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Latina al fine di determinare con precisione quanto avvenuto. Tuttavia, stando ad una prima ricostruzione – effettuata grazie alle testimonianze degli altri automobilisti che hanno assistito alla scena – l’auto con a bordo i due ragazzi percorreva la Migliara 47 da Pontinia in direzione di Ceriara e avrebbe poi attraversato l’incrocio con la statale Appia a grande velocità. Subito dopo l’intersezione, il ragazzo al volante ha perso il controllo della vettura che è finita con violenza contro il ponte di un accesso privato. Per estrarre i corpi dei due ragazzi rimasti intrappolati tra le lamiere si è reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco.