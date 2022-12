Sorprende il ladro mentre gli ruba la macchina: il proprietario riesce a bloccarlo e chiamare i Carabinieri

Un caso di furto di auto si è quasi verificato nella frazione di Scauri, nel Comune di Minturno. Nella zona provinciale di Latina, un ladro aveva provato a rubare l’autovettura, venendo però sgamato dal proprietario del mezzo di trasporto. Il possessore del veicolo, senza timore si è opposto alla prepotenza del ladruncolo, prima bloccandolo e successivamente trovando le Forze dell’Ordine, che sul posto hanno potuto mettere in stato di fermo il malvivente e constatare le cattive intenzioni.

Il ladro colto sul fatto

Il ladro colto mentre provava a rubare la macchina, si è rivelato essere un ragazzo tunisino del 1992. Il giovane probabilmente era al primo furto di automobile, facendosi notare subito dal proprietario dell’autovettura. L’uomo, vedendo come il giovane ladruncolo provava a scassinare il proprio mezzo per portarselo via, si è subito parato in difesa del proprio bene. Una situazione che ha delineato grande coraggio, soprattutto considerate le cronache nere che girano su tanti giornali, dove spesso i ladri arrivano anche a compiere gravi violenze od omicidi per portare via refurtive anche magre.

Ma come dice un detto, “la fortuna aiuta gli audaci”. E’ il caso di dire come il proprietario dell’auto, che in quel momento si trovava nella frazione di Scauri, ne abbia avuta tanta di fortuna a trovare un ladro piuttosto sprovveduto nella propria azione criminale. Infatti, prima riesce a bloccarlo e quindi non mettere in piedi il furto, poi successivamente riesce a trovare anche la forza e il tempo di chiamare i militari dell’Arma dei Carabinieri, che puntualmente si precipitano sul posto per aiutare l’uomo in difficoltà.

Ai Carabinieri non rimane che constatare la scena del tentato reato, con il giovane tunisino colto in flagrante mentre provava a rubare la macchina e la testimonianza del proprietario, che constatava il tentato furto ai propri. danni. I militari hanno fermato il ragazzo e riconsegnato la refurtiva nelle mani del legittimo proprietario.