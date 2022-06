Telelaser Latina, dal 7 giugno controlli sui limiti di velocità: ecco dove e la fascia oraria

Latina. I controlli e pattugliamenti continuano senza tregua da parte degli agenti della Polizia Locale, quotidianamente impegnati sulle strade perché le norme siano rispettate al fine di una maggiore sicurezza.

Controlli sulla velocità a Latina: ecco dove e la fascia oraria

Nello specifico, nelle prossime ore, si intensificheranno i controlli sulla velocità, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza agli utenti del traffico.

Leggi anche: Latina, rapina un panificio e minaccia la cassiera con un coltello: è caccia al ladro

Via Rossetti e Via Vespucci

GLi agenti della Polizia Locale di Latina, nella giornata di domani martedì 7 giugno, pattuglieranno le strade con l’ausilio del telelaser nella fascia oraria 9.00-13.00 in via Rossetti e in via Vespucci.