Telelaser sulle strade del Lazio, i controlli fino a Capodanno: il calendario completo delle postazioni

Controlli contro l’alta velocità anche questa settimana sulle strade del Lazio. La Polizia Stradale sarà impegnata con una serie di postazioni mobili con il telelaser lungo alcune delle principali arterie viarie della Regione. Si tratta di un modo per invitare gli automobilisti a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. E’ importante tenere la velocità sotto controllo. L’elenco degli autovelox, lo ricordiamo, è aggiornato settimanalmente.

Autovelox Lazio nella settimana dal 27 dicembre 2022 al 1 gennaio 2023

Questa settimana in particolare i controlli della Polstrada si concentreranno nelle province di Viterbo, Rieti e Latina. Anche nei prossimi giorni nessun controllo è previsto sul Grande Raccordo Anulare di Roma o sulla SS148 Pontina. Ecco allora dove saranno effettuati i controlli:

Mercoledì 28/12/2022: Strada Statale SS / 2 Cassia (VT); SS / 4 Salaria (RI)

Venerdì 30/12/2022: Strada Statale SS / SS 630 Ausonia (LT)

Gli incidenti gravi

A Roma e nel Lazio continuano ad essere numerosi gli incidenti gravi fatti registrare sulle strade. L’ultimo si è verificato la sera di Natale sull’Appia: nel sinistro, purtroppo, è morta una persona mentre altre cinque sono rimaste ferite. Lo scontro è avvenuto sulla statale 7 all’altezza del chilometro 125, nel Comune di Fondi, in provincia di Latina. L’urto ha visto il coinvolgimento di due vetture, per motivi ancora in fase di accertamento.