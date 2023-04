Tragedia in provincia di Latina: 48enne trovato morto nella camera dell’hotel, stroncato da alcol e droga

Restano avvolte nel mistero le circostanze che hanno determinato il decesso di un uomo, 48enne di Cisterna di Latina, avvenuto questa notte all’interno della camera di un resort. Stroncato probabilmente dall’abuso di droga e alcol, la vittima stava trascorrendo una serata, poi conclusasi purtroppo in tragedia, con tre amici, uno dei quali è scappato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Vani i soccorsi, per il 48enne non c’è stato nulla da fare. Sul caso indagano i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia.

48enne trovato morto in hotel, avanza l’ipotesi di abuso di droga e alcol

I fatti sono avvenuti questa notte a Cori, in provincia di Latina. Qui un uomo di 48 anni è stato trovato morto all’interno di una camera d’albergo, probabilmente stroncato dall’abuso di alcol e droga. La vittima stava trascorrendo una serata con alcuni amici quando le cose hanno preso una piega decisamente diversa, inaspettata costandogli la vita. Per lui non c’è stato, purtroppo, nulla da fare. I soccorsi sono risultati vani. Con lui erano presenti tre amici, uno dei quali è scappato prima dell’arrivo sul posto delle forze dell’ordine. A seguito dell’accurato sopralluogo effettuato dai Carabinieri, si fa largo l’ipotesi che il 48enne possa esser stato stroncato da un’overdose durante un festino con gli amici a base di cocaina e alcol. Sostanze, quest’ultime, trovate dai militari nella stanza che avevano preso per la notte dopo cena.

Le indagini

Tuttavia, i contorni della vicenda rimangono ancora da chiarire. Sul caso stanno attualmente conducendo le indagini i militari del Reparto Territoriale di Aprile al fine di determinare con certezza la dinamica dei fatti che hanno portato al decesso dell’uomo. Effettuato il sopralluogo e ascoltato una degli amici della vittima, la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per tutti gli accertamenti.