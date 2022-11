Mistero a Latina: 37enne trovata morta in casa

S’infittisce il mistero attorno alla morte di una donna, che nella giornata di ieri è stata scoperta senza vita nel proprio appartamento in affitto sul lungomare di Latina. A lanciare l’allarme è stato un familiare della deceduta, che non sentiva la signora da parecchie ore. Infatti, la donna viveva in una parte di territorio spopolato nei mesi invernale, che oggettivamente la rendevano più isolata e con pochi contatti sociali con il proprio vicinato nella nuova casa.

Le ipotesi sulla donna morta a Latina

Potrebbero essere molteplici le condizioni che hanno portato alla morte una ragazza 37enne di Latina, trovata da un proprio parente morta nella sua casa in affitto. Di lei sappiamo poco, se non che avesse da poco divorziato dal proprio marito e si fosse trasferita presso un piccolo appartamento in affitto su via Capraia, a pochi messi dal lungomare pontino. Quando il parente l’ha trovata in casa, per salvare la donna già non c’era più nulla da fare.

Una constatazione fatta anche dai soccorsi del 118 intervenuti appartamento nei pressi del litorale pontino, che hanno potuto solo constatare il decesso della persona. Infatti, secondo i riscontri fatti, al momento del ritrovamento della salma, la donna era già morta da diverse ore. Sul corpo della ragazza 37enne, dai Carabinieri del Comando di Borgo Sabotino non sono stati ritrovati segni di violenze o percosse subite. Prende piede allora lo scenario del malore.

Pur non conoscendo il quadro clinico della donna, tutto orienterebbe verso quella pista. Infatti, nessun vicino avrebbe sentito nulla di anomalo nella zona, peraltro semideserta per il periodo stagionale. Plausibile, a questo punto, come la stessa ragazza una volta percepito l’ipotetico malore che l’ha stroncata, neanche abbia avuto il tempo e la forza di chiamare i soccorsi, per provare a essere aiutata e quindi sopravvivere. Per chiarire le dinamiche della morte, si attende l’autopsia sulla salma della giovane donna.