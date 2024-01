Ubriaco si schianta contro una recinzione: grave in ospedale

I Carabinieri fermano un 52enne per guida in stato di ebrezza e sequestrano il mezzo: l’uomo è al nosocomio di Latina in gravi condizioni.

Una recinzione presa in pieno, la macchina in condizioni critiche e qualche parola detta per provare a giustificare quel che era fin troppo chiaro. La sera del 28 gennaio un 52enne viene fermato a Sezze, in provincia di Latina, per guida in stato di ebrezza. I Carabinieri prendono le generalità e si rendono conto che oltre alla macchina da riparare le condizioni pessime le conserva anche il conducente.

Lo schianto è molto importante e la situazione richiede un intervento capillare: le autorità portano l’uomo al Santa Maria Goretti di Latina per cure e accertamenti. Il quadro clinico non è confortante, ma neppure definitivo. C’è via d’uscita, così come per la sua macchina: sequestrata dai Carabinieri dopo la conferma dell’alcol test positivo. 1,6 MG in corpo.

Guida in stato di ebrezza: 52enne si schianta contro una recinzione a Latina, prognosi riservata

La prognosi resta riservata. Il classe 1972 è solo un altro caso di alcol al volante: un numero che descrive pienamente un’emergenza sociale. Non bastano le campagne di prevenzione per evitare di guidare in evidente stato di alterazione. Sono ancora troppi coloro che sfidano il pericolo e mettono a rischio la propria salute.

Oltre all’incolumità degli altri, perchè la circolazione stradale non è mai un contesto singolo. Può diventare singolare appena le conseguenze sono più gravi del previsto, ma per questo le operazioni di soccorso e vigilanza diventano necessarie e tempestive. In provincia, spesso, si abbassa la guardia – non dal punto di vista di Polizia e Carabinieri – sul piano della gestione dei veicoli.

Si cade nel tranello della praticità e competenza inconsapevole: le strade si conoscono a memoria e certe cose tendono a darsi per scontate. Quello è il momento buono per capire quanto sia necessario cambiare direzione. In tutti i sensi. Prima che le statistiche sottolineino una volta di più quanto sia difficile risalire la china rispetto a un fattore – la guida in stato di ebrezza – per cui l’Italia conserva ancora la “maglia nera”. Il Lazio, nello specifico, cerca di limitare i danni e contenere i numeri di una piaga sociale. Non sempre è possibile.