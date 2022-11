Un’auto pirata travolse una coppia di anziani e uccise la moglie: indagato un 61enne

Le indagini condotte dal gruppo della Polizia Locale di Latina, stanno gradualmente risolvendo le responsabilità e le dinamiche legate all’incidente automobilistico mortale avvenuto sulla Migliara 45 e che ha visto coinvolta un’auto pirata. Qui, la macchina investì l’auto di una coppia di anziani, uccidendo la moglie e lasciando in fin di vita il marito. Una situazione su cui hanno voluto far subito piena luce i vigili urbani, andando a individuare i probabili responsabili nel giro di qualche giorno.

Le indagini verso il conducente dell’auto pirata

Sotto le indicazioni del Comandante Francesco Passeretti, gli uomini del Comando di Latina hanno messo a setaccio tutte le videocamere di sorveglianza nella zona di Borgo San Michele, quartiere in cui è avvenuto il terribile incidente stradale. Dopo i dovuti controlli, gli agenti avrebbero individuato una vettura sospetta, ovvero una Kia Sportage appartenente a un signore residente nel comune di Pontinia. L’uomo, di 61 anni, sarebbe indagato ma attualmente in stato di libertà.

Secondo il riscontro delle telecamere adibite alla sorveglianza delle case e della zona, la macchina si sarebbe trovata nella zona di Borgo San Michele al momento dell’incidente, attraversando anche il punto dov’è avvenuto l’impatto mortale per i due anziani, entrambi sopra i 70 anni. Inoltre, le perizie tecniche effettuate sulla Kia Sportage hanno dimostrato come siano presenti dei segni sulla carrozzeria, tutti compatibili con un urto legato all’investimento di un’automobile.

L’ipotetica ricostruzione dell’incidente, che vedrebbe coinvolta la Kia Sportage, avrebbe visto l’auto del 61 in una fase di sorpasso sulla Migliara 45. Qui, rientrando nella carreggiata di transito, avrebbe colpito l’automobile su cui viaggiavano gli anziani, che per il forte impatto carambolata addosso a un albero presente ai bordi della strada. Un botto violentissimo, che ha ucciso una donna di 75 e lasciato gravemente ferito, e in fin di vita, l’anziano marito che viaggiava con lei sulla Migliara 45 all’altezza del comune di Borgo San Michele.