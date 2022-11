Latina, provoca un incidente mortale e scappa: è caccia al pirata della strada

È caccia all’uomo che ha provocato un incidente mortale nelle prime ore del pomeriggio di ieri sulla Migliara 45, a confine tra il territorio del Comune di Latina e quello di Pontinia. Un tamponamento che ha fatto uscire fuori strada una Mercedes Classe A, a bordo della quale viaggiavano una coppia, 82 anni lui 75 anni lei. L’auto scaraventata fuori strada è andata a sbattere contro un albero. Gravi le condizioni di entrambi gli anziani che si trovavano nel veicolo, ma del conducente dell’altro mezzo, quello che ha tamponato la Mercedes, nessuna traccia.

Le indagini per risalire al pirata della strada

Sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia locale e i sanitari del 118 che hanno trasportato di corsa i due coniugi in ospedale, purtroppo però per la 75enne, Elide Caiola, tutti i tentativi di soccorso si sono rivelati vani, mentre il marito versa in condizioni estremamente serie. Gli agenti della Locale, dal canto loro dopo i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente, hanno avviato le indagini per risalire al conducente dell’altro veicolo e sembra abbiano già individuato sia il modello che la marca del mezzo che sembra possa aver provocato l’incidente mortale. Ad aiutare gli investigatori i video delle telecamere presenti in zona. Sembrerebbe proprio che il pirata della strada abbia le ore contate.