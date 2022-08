Finalmente l’Alba, a Nettuno il film con la star di Stranger Things Joe Keery, Willem Dafoe e Lily James

Nettuno. Finalmente è stato svelato il mistero sui due giorni di riprese in corso a Villa Borghese a Nettuno. Per l’occasione, lo ricordiamo, si era resa necessaria la realizzazione di un campo base su via Olmata.

Il mistero intorno al nuovo film di Saverio Costanzo

Allora? Di cosa si tratta? Il nuovo film di Saverio Costanzo ”Finalmente l’alba”, su cui vige ancora la massima riservatezza per il momento. Tuttavia, una notizia in tutto questo c’è: si sa chi farà parte del cast hollywoodiano. Ebbene, si tratta della giovanissima star di Stranger Things, che affiancherà Willem Dafoe e Lily James.

La star di Stranger Things

Keery, la star, è celebre soprattutto per il ruolo di Steve Harrington in Stranger Things, ma non è l’unico lavoro portato a termine nel suo curriculum. Di fatto, il giovane attore è apparso anche in Free Guy e, tra le altre cose, a breve lo vedremo anche nella quinta stagione di Fargo.

Finalmente l’alba

Tornando al nostro film: ”Finalmente l’alba” non è il primo film di respiro internazionale diretto da Costanzo, che ha esordito al lungometraggio di finzione con il film di guerra ”Private”, e ancora ha diretto anche Adam Driver e Alba Rohrwacher in Hungry Hearts, girato a New York. Insomma, le prospettive sono delle migliori e il mistero non fa altro che aumentare la voglia di saperne di più.