Litorale romano preso d’assalto: boom di presenze sulle spiagge

Con i primi giorni di sole e le temperature che iniziano a salire la gente, stanca di stare in casa, inizia a fare le prime gite al mare. E il sole di oggi ha favorito l’uscita di tanti romani che hanno scelto di raggiungere le spiagge del litorale per trascorrere una domenica in riva al mare o, semplicemente, per consumare un pasto di fronte alla spiaggia. Tanta voglia di fuggire dalla routine quotidiana e dagli impegni, oltre che dal caos della città hanno indotto i romani a raggiungere la costa per concedersi una giornata diversa e iniziare ad assaporare le ormai prossime giornate di caldo primaverile in attesa che arrivi l’estate.

Quali sono le spiagge romane meta di una giornata di sole domenicale

Molti hanno scelto di raggiungere le varie spiagge romane, Ostia, Fregene, Anzio, Nettuno, Santa Marinella e Torvaianica, in auto, incuranti delle lunghe code che sono stati costretti ad affrontare prima di raggiungere la meta agognata: il mare. Il sacrificio, probabilmente, ne è valso la pena. Tanti giovani, invece, hanno optato per i mezzi pubblici, pur di iniziare ad avere un assaggio della Primavera, in attesa delle feste Pasquali, quando sicuramente gli arenili romani saranno pieni di vacanzieri.

L’offerta delle località turistiche a due passi dalla Capitale

Tra le più gettonate le spiagge del Lido di Ostia, vuoi per la facilità con cui è possibile raggiungerle, vuoi anche per l’offerta turistica, fatta non solo per la presenza di spiagge estese, ma anche di locali di ristoro nei quali consumare un pasto frugale o anche approfittare dei numerosi ristoranti vista mare nei quali concedersi un menù completo in compagnia di familiari e amici.

Non di meno le spiagge di Torvaianica sono state meta di molti romani che hanno voluto concedersi una pausa, magari passeggiando sulle suggestive spiagge sabbiose, lasciando i bambini liberi di razzolare nella sabbia. Ma anche Fregene è stata letteralmente presa d’assalto trattandosi di una delle località più frequentate, anche in questo caso grazie alle fantastiche spiagge sabbiose e ai tanti locali che si snodano sul lungomare, lasciando agli gitanti la possibilità di lasciarsi andare a una giornata di svago, divertimento e relax. Tra i mari più belli a portata di mano da parte dei cittadini romani, c’è Santa Marinella, dove lo spettacolo che si propone agli occhi dei visitatori è variegato: spiagge sabbiose, ma anche rocciose, scelte dai serfisti per le sue onde. Uno spettacolo lungo circa 20 chilometri che non manca mai di soddisfare le aspettative di romani e turisti. (foto: Fiumicino Informa)