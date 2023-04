Nettuno, alcol ‘facile’ ai minori: ragazzina finisce in Ospedale, locale chiuso (FOTO)

È stato chiuso temporaneamente per 15 giorni un locale della movida di Nettuno, sul litorale romano. Ieri pomeriggio gli agenti di Polizia del Commissariato Anzio-Nettuno hanno eseguito un provvedimento di sospensione temporanea della licenza. Provvedimento emesso dal questore di Roma, dopo una serie di accertamenti e verifiche: saracinesche abbassate, quindi, per un noto locale di Nettuno, nel pieno centro, in via Antonio Gramsci, specializzato in cocktail.

Perché è stato chiuso il locale a Nettuno

Dopo una serie di controlli, gli agenti di Polizia hanno chiuso il locale della ‘movida di Nettuno’. Un provvedimento emesso dal Questore dopo che una ragazzina, minorenne, è finita in ospedale, in codice rosso, per aver abusato di alcolici. Pare, infatti, che la giovane avesse bevuto in quel locale, quando in realtà non poteva. I poliziotti, come ci hanno spiegato dalla Questura, hanno fatto tutti gli accertamenti e hanno scoperto che la ragazza ricoverata non era stata certo l’unica: alcol facile ai minorenni, quindi, in quel bar. Ad altri coetanei, infatti, sarebbero stati serviti alcolici.

Chiuso per 15 giorni

Per questo motivo, quindi, la divisione di polizia amministrativa della Questura di Roma ha avviato un’istruttoria, al termine della quale il Questore ha emesso un provvedimento. Provvedimento con cui ha disposto la sospensione temporanea della licenza per ragioni di ordine e sicurezza pubblica per 15 giorni.

Chiuso un locale anche a Fregene

Stesso destino per un locale, uno stabilimento balneare, di Fregene. Il locale, che sarebbe stato teatro di una rissa violenta tra ragazzi, proprio nel giorno di Pasquetta, lì dove tre giovani sarebbero stati massacrati di botte da 7 coetanei, in preda a una furia cieca dovrà tenere le saracinesche abbassate per 15 giorni. Anche in questo caso il Questore di Roma, dopo aver esaminato l’istruttoria redatta dalla Divisione di Polizia Amministrativa e sulla base delle risultanze investigative del commissariato della Polizia di Stato di Fiumicino, ha adottato un provvedimento, previsto dall’articolo 100 del TULPS (Testo unico di pubblica sicurezza). Al titolare dello stabilimento è stata sospesa la licenza e il suo locale dovrà restare chiuso per 15 giorni. Con la cessazione immediata dell’attività abusiva di trattenimenti danzanti e di pubblico spettacolo. Questo dopo la maxi rissa avvenuta nel giorno di Pasquetta. Una maxi rissa iniziata all’interno del locale, poi proseguita nel parcheggio e in strada: 3 ragazzi sono stati massacrati di botte e trasportati in ospedale, dove sono stati dimessi con una prognosi di 15 e 20 giorni.