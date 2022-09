Nettuno, evade per spacciare e prestare soldi a strozzo: arrestato

Spaccio, estorsione ed evasione dai domiciliari. Con questi capi di imputazione un 32enne, nella serata di ieri, 14 settembre, è stato arrestato dai Carabinieri di Nettuno che hanno dato seguito a un provvedimento di esecuzione pena, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri – Ufficio esecuzioni penali.

Il 32enne è indagato per aver commesso reati dal 2013 al 2018

L’uomo è stato rintracciato dai militari nel suo domicilio e dovrà espiare una pena di 5 anni e 6 mesi e una pena pecuniaria di 3.500 euro per aver commesso numerosi reati nel territorio della provincia di Roma, tra il 2013 e il 2018.

Vari i capi di imputazione dei quali deve rispondere

Il 32enne era già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni, con obbligo di dimora nel comune di Aprilia, si è reso responsabile di diversi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché di estorsione, evasioni nei periodi in cui era sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari e violazioni degli obblighi previsti per i soggetti sottoposti a una misura di prevenzione.

Gli uomini dell’Arma una volta che hanno fatto scattare le manette ai polsi dell’uomo lo hanno ristretto nella casa circondariale di Velletri