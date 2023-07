Nettuno, perseguita gli ospiti di una struttura per indigenti: arrestato stalker

Nel corso di un servizio di controllo svolto dagli Elicotteristi di Pratica di Mare, con la collaborazione delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, del 1° Reparto Mobile, dei cinofili della Polizia di Stato e di 2 equipaggi della Guardia di Finanza, sono stati eseguiti numerosi posti di controllo, nei punti nevralgici della città di Nettuno, che hanno portato a 6 arresti e una denunciata in stato di libertà.

Le minacce del 42enne

In particolare in una struttura del territorio, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto di un 42enne accusato di atti persecutori. I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo, di nazionalità iraniana, gravemente indiziato del reato di atti persecutori poiché, da gennaio a giugno 2023, in diverse occasioni, avrebbe posto in essere condotte minacciose e vessatorie, tali da generare prostrazione psicologica, nei confronti di soggetti che, come lui, erano ospiti di una struttura per persone indigenti. È stato tradotto nel carcere di Velletri.

Gli altri arresti dei Carabinieri

Gli uomini dell’Arma hanno anche notificato due ordini di esecuzione pena: uno nei confronti di un 68enne italiano che dovrà scontare la pena di 8 anni e 11 mesi per il reato di bancarotta, ai sensi dell’art. 217 del Regio Decreto 267/1942 e l’altro nei confronti di una donna romena per aver violato le prescrizioni previste dal Codice Antimafia. L’uomo è stato tradotto nel carcere di Regina Coeli e la donna nel carcere di Rebibbia. I Carabinieri dell’Aliquota Operativa hanno arrestato un cittadino nordafricano di 42 anni sorpreso a cedere alcune dosi di cocaina ad un acquirente. Bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di 17 dosi di cocaina e 270 euro in banconote di vario taglio, considerate provento di attività illecita. Arrestato anche un 28enne italiano che, alla vista dei Carabinieri, ha tentato di darsi alla fuga e di disfarsi di un piccolo involucro in cellophane. Prontamente bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di circa 70 g di hashish, 1,7 g di cocaina e la somma in contanti di oltre 1.400 euro.