Uomo gambizzato a Nettuno: giallo la notte di Capodanno

E’ giallo a Nettuno su quanto avvenuto la notte di Capodanno. Un uomo ha chiamato l’ambulanza dopo essere stato colpito ad un piede mentre stava camminando sotto casa. Indaga la Polizia.

“Stavo camminando sotto casa quando ho sentito improvvisamente una fitta al piede”, questo il racconto fornito agli agenti di Polizia la scorsa notte di Capodanno. L’uomo, classe 1982, è stato portato in Ospedale con una ferita riconducibile ad un colpo d’arma da fuoco.

L’allarme è scattato attorno all’1.30 del 1 gennaio 2024, nella zona di Santa Barbara a Nettuno. Ma sono ancora molti gli aspetti da chiarire.

Gambizzato a Nettuno la notte di Capodanno

Al momento infatti non è chiaro il movente, né è possibile restringere il campo attorno a possibili sospetti. Non è chiaro chi potrebbe aver compiuto il gesto anche perché la versione stessa della vittima non convincerebbe fino in fondo. L’uomo, 41 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha richiesto l’intervento del 118 dalla sua abitazione, situata in Via Livatino.

Ma per individuare il luogo esatto dove si sarebbero svolti i fatti l’unico elemento a disposizione della Polizia è quanto affermato dall’uomo, ovvero le vicinanze della sua abitazione. Una volta ferito il 41enne avrebbe quindi raggiunto casa lanciando l’allarme. Effettuato dagli agenti un sopralluogo nell’area per cercare tracce di sangue e appurare l’effettiva presenza o meno di bossoli. Tra le ipotesi non si esclude comunque quella di una ritorsione ai danni del 41enne. Sul caso proseguono ad ogni modo gli accertamenti della Polizia.