Roma, spari a Centocelle: gambizzato 49enne

Risveglio di paura stamattina a via Tor de Schiavi a Centotelle, i residenti hanno sentito colpi di arma da fuoco alle 7 di stamattina. Tre spari uno ha colpito un 49enne a una gamba, un altro ha raggiunto un’auto in sosta, il terzo non è ancora stato trovato dagli uomini della Polizia di Stato che sono accorsi sul posto tanto velocemente da fermare un sospetto, un 49enne di nazionalità peruviana, la cui posizione è ora al vaglio degli investigatori.

La vittima è stata trasportata in ospedale in codice rosso

La vittima è stata immediatamente trasportata in codice rosso all’ospedale Casilino, anche se non sembra versi in pericolo di vita, mentre l’autore degli spari è stato fermato. Quest’ultimo pare sia stato trovato con la pistola ancora fumante in mano. Ora le indagini degli investigatori sono incentrati su eventuali dissapori tra i due uomini. Si indaga a trecentosessanta gradi sulla vita della vittima per capire cosa possa aver spinto il 49enne straniero a organizzare l’agguato nei suoi confronti.

L’arma è stata sequestrata e verrà sottoposta a indagini

Anche l’arma è oggetto di indagini. Gli esperti della balistica stanno verificando la provenienza della pistola e anche l’eventualità che possa essere stata utilizzata per altri fatti di sangue. Mentre gli investigatori ascoltano anche i residenti per verificare se qualcuno abbia assistito direttamente all’agguato.