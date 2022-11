«Vieni qui che ti pesto» calci e pugni in piena notte: è caccia alla banda

Nettuno. Urla, parole grosse, frastuono e violenze non solamente verbali. Queste le motivazioni che hanno spinto alcuni residenti, comprensibilmente allarmati per quanto stava accadendo, ad allertare le forze dell’ordine per mettere fine al violento baccano. Protagonisti di una rissa una decina di ragazzi che, prima dell’arrivo delle autorità, sono riusciti a scappare.

Rissa nella notte a Nettuno

I fatti sono avvenuti la scorsa notte a Nettuno. Siamo in piazza Mazzini quando un gruppo di ragazzi ha iniziato ad infastidire il vicinato a suon di urla e non solo. Sono volate parole grosse per poi passare ai fatti: calci, pugni, un’aggressione in piena regola quella che si è consumata tra circa una decina di giovani. L’accaduto non è certamente passato inosservato ai residenti che hanno subito allertato i carabinieri.

La fuga e le indagini

Una volta giunti sul posto i militari, non c’era ombra dei protagonisti della rissa che si erano dileguati. Perlustrate anche le immediate vicinanze, non è stato trovato alcun ragazzo. Al momento, non è inoltre noto cosa abbia scatenato l’alterco e sono in corso le indagini per fare chiarezza sui contorni della vicenda e risalire ai responsabili. al vaglio delle autorità anche le telecamere di videosorveglianza della zona che potranno fornire maggiori dettagli sulla vicenda.