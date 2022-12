Capanno Christmas Beach Village a Ostia: orari ed eventi in programma

Torna anche quest’anno il Capanno Beach Village, il primo villaggio di Natale sulla spiaggia di Ostia che, visto l’enorme successo registrato lo scorso anno, torna a fare capolino sul litorale romano. Una miscellanea esclusiva nella quale si combinano alla perfezione l’atmosfera natalizia e il mare romano d’inverno. Una scelta singolare che piace a residenti e visitatori.

La spiaggia diventa villaggio di Natale

Il villaggio ha aperto i battenti il 2 dicembre scorso e anche quest’anno i prodotti artigianali verranno messi in vendita da commercianti locali nelle cabine del Capanno Beach club. Una iniziativa che si contorna di una serie di iniziative che contribuiranno a diffondere il clima della festa. Non solo stand con prodotti in vendita, ma anche la capanna del presepe e alberi di Natale, con immancabili luminarie che contribuiranno a creare uno spettacolo suggestivo. Si tratta di una festa che andrà avanti fino al 24 dicembre che è stata possibile grazie alla Fipe Confcommercio Roma e ha ottenuto il patrocino del Municipio X, assessorato Attività produttive. Iniziativa alla quale ha dato il suo prezioso contributo anche il Regno di Babbo natale della famiglia Aquilani.

Un’idea che permette di richiamare turismo invernare sulle spiagge, di animare il mare romano ‘vestendolo’ per le feste di Natale, così da puntare sempre più alla destagionalizzazione delle attività balneari variando l’offerta. L’obiettivo è quello di dare vita nuova alle spiagge locali dando risposte a residenti e visitatori così da incrementare il flusso turistico non soltanto nel periodo estivo e contribuire così anche a incrementare l’economia locale.