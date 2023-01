Ciak si gira a Ostia, tornano gli attori di Suburra: ecco dove

Ad Ostia ci saranno due mesi di incendi, sparatorie, inseguimenti, minacce e loschi individui che percorreranno in lungo in largo la città! Per fortuna, non è cronaca, ma fiction: infatti, dal 9 gennaio torna la troupe che ha dato vita alla serie Suburra nella zona dell’Idroscalo e di Ostia ponente per le riprese del nuovo progetto filmografico: “Usr – Suburraeterna”.

Ostia, la casa va a fuoco: anziano cardiopatico intrappolato tra le fiamme salvato da due poliziotti

Ostia fa da sfondo alle storie infinite di Suburra: la nuova serie

Ostia, allora, è ancora lo sfondo ideale per i giochi di potere malavitosi e politici, e tutto il contesto criminale che contraddistingue la serie la cui prima parte è andata già in onda sulle piattaforme di streaming. La produzione è interamente affidata a Cattleya, mentre il prodotto finale girerà sulla piattaforma Netflix. A partire da lunedì 9 gennaio a giovedì 23 febbraio su via dell’Idroscalo e via degli Aliscafi le telecamere saranno al lavoro sul set suggestivo di Ostia, con molti attori impegnati per la prossima edizione di Suburra, la serie, con volti vecchi e nuovi. Tra questi saranno presenti all’appello anche Giacomo Ferrara nel ruolo di Spadino, Filippo Nigro in quello di Amedeo Cinaglia, Carlotta Antonelli e Federica Sabatini e molti altri ancora. Il topi della serie, quello, non cambia: corruzione, crisi, criminalità, amministrazione locale debole, un Vaticano fin troppo ingombrante e zingari che cercano di controllar spudoratamente le piazze di spaccio più note della zona. La serie è stat scritta da Ezio Abbate e Fabrizio Bettelli, Camilla Buizza, Marco Sani, Andrea Nobile e Giulia Forgione. I primi quattro capitoli saranno diretti dal maestro Ciro D’Emilio, mentre gli ultimi quattro da Alessandro Tonda.

Viabilità e divieti durante le riprese ad Ostia

Per quanto riguarda la viabilità nella zona, la Polizia Locale segnala che per tutto il periodo delle riprese proprio su Via dell’Idroscalo, in prossimità dell’area di parcheggio da Via M. Mastrangelo a Via Carlo Avegno, è vietata alla sosta, pena la rimozione forzata dei veicoli.

(Foto in copertina da meganerd_official9 – Instagram)