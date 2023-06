Festa della musica a Ostia: ecco dove, quando e programma completo

L’estate è arrivata e con essa la voglia di divertirsi, di scoprire nuove emozioni, di vivere la vita. E cosa c’è di meglio della musica per esprimere tutto questo? La musica che unisce, che emoziona, che fa sognare. Quest’ultima sarà protagonista assoluta della Festa della Musica, l’evento internazionale che si svolge ogni anno il 21 giugno in tante città del mondo. Ma venendo al nostro territorio una bellissima occasione per poter godere di un momento di divertimento accompagnato da ritmo e note in una location marittima è offerta dalla città di Ostia. Vediamo insieme di cosa si tratta!

Festa della Musica a Ostia 2023: il litorale romano si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto

Tra le città italiane che aderiscono alla Festa della Musica c’è Ostia, il litorale romano che si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per due giorni, il 21 e il 22 giugno 2023. Il tema scelto per questa edizione è “Vivi la vita!”, un invito a godersi il presente, a valorizzare la bellezza, a rispettare l’ambiente. Uno spunto tematico che si riflette nel ricco e variegato programma di eventi gratuiti, dedicati a tutti i gusti e a tutte le età, che si dipaneranno dal settore centrale del Lido per arrivare nei vari teatri e luoghi simbolici nella cultura della città.

Il programma

La Festa della Musica a Ostia prenderà il via domani mattina, 21 giugno 2023 alle ore 11.00 presso il Chiostro del X Municipio in Piazza della Stazione Vecchia 26, con l’orchestra degli studenti dell’Istituto comprensivo “Aristide Leonori” di Acilia, scuola secondaria a indirizzo musicale. Contemporaneamente in piazza Anco Marzio si esibirà la Fanfara della Legione Allievi dei Carabinieri.

L’apertura ufficiale del festival sarà affidata alla coppia Massimo Lopez & Tullio Solenghi insieme alla Jazz Company diretta dal M° Gabriele Comeglio, che porteranno sul palco del Teatro Romano del Parco Archeologico il loro spettacolo di cabaret musicale alle ore 21.00. Lo stesso teatro ospiterà nei giorni e mesi successivi grandi artisti della scena italiana e internazionale, come il violinista elettrico Andrea Casta, il cantante pop Tony Hadley, l’ex Genesis Steve Hackett, la cantautrice Alice, il cantautore irlandese Damien Rice, il comico Andrea Perroni e il leggendario Robert Plant con i suoi Sensational Space Shifters.

Ma non solo musica: ci saranno anche spettacoli teatrali, come “La fine del mondo” di Andrea Perroni, “Amore bestiale” di Barbascura X e “Vivi la vita!” di Max Paiella. E ancora, concerti lirici, rassegne di cori e omaggi a grandi compositori come Ennio Morricone, in una cornice suggestiva e ricca di storia come quella di Ostia Antica.

Una festa per la vita: il messaggio della Festa della Musica

La Festa della Musica non è solo un’occasione di divertimento, ma anche un modo per sensibilizzare il pubblico sul ruolo culturale e sociale della musica, sul suo potere di comunicazione, di integrazione, di educazione. La musica è un linguaggio universale, che supera le barriere e le differenze, che crea legami e solidarietà. La musica è vita, e la Festa della Musica vuole celebrare la vita in tutte le sue sfumature, con gioia e speranza. Come dice il motto della manifestazione: “Vivi la vita!”.