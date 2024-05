GTA Ostia: auto in fuga dalla Polizia cerca di sfuggire (anche) all’elicottero, travolto uno scooter

Ostia, rocambolesco inseguimento sul lungomare nel corso dei controlli straordinari del territorio. Auto in fuga travolge un motociclista e tenta di speronare una Volante. Anche un poliziotto ha rischiato di finire investito. Cosa è successo.

Controlli straordinari interforze a Ostia. Nella giornata dello scorso 24 maggio il litorale è stato teatro di un’importante attività di monitoraggio del territorio da parte delle forze dell’ordine che ha visto protagonisti i poliziotti del X Distretto Lido di Roma, il personale del Reparto Prevenzione Crimine, le unità cinofile antidroga nonché i militari della Guardia di Finanza. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale con i caschi bianchi del “X Mare”. Durante le operazioni però un’auto ha forzato un posto di blocco dando vita ad uno spericolato inseguimento.

Inseguimento a Ostia: auto in fuga semina il caos per le vie del litorale

Tra le notizie maggiormente rilevanti c’è infatti quella di un inseguimento avvenuto proprio mentre erano in corso in controlli. In uno dei posti di blocco gli agenti di Polizia hanno intimato l’alt ad un’auto ma il conducente ha accelerato scatenando un folle inseguimento sul lungomare. L’auto ha provato in tutti i modi non solo a seminare le Volanti ma anche a sottrarsi dalla vista dell’elicottero, fatto alzare in volo proprio nell’ambito dei controlli predisposti in zona.

Il conducente, per questo, ha effettuato tutta una serie di manovre spericolate durante le quali ha tentato perfino di investire un poliziotto e poi travolto una persona a bordo di uno scooter. Il conducente ha quindi continuando la corsa verso viale della Marina provando nel frattempo a speronare la volante. Alla fine, messo alle strette, ha abbandonato la macchina cercando di fuggire a piedi. Alla fine però è stato bloccato e arrestato nella centrale Piazza Anco Marzio.

Chi è la persona arrestata

L’uomo fermato è un 34enne di origine argentina, con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio. Arrestato, deve ora rispondere di resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni e tentato omicidio. Per quanto riguarda lo scooterista travolto, quest’ultimo è stato trasferito immediatamente all’ospedale Grassi dove ha ricevuto le cure dei sanitari per ferite fortunatamente non gravi.

Il bilancio dei controlli a Ostia del 24 maggio

Tornano ai controlli, le forze dell’ordine hanno effettuato complessivamente 5 perquisizioni domiciliari, controllato 505 persone, tra cui 72 extracomunitari, e hanno realizzato 32 posti di blocco, con 295 autovetture sottoposte a controllo. Contestate 3 violazioni del Codice della Strada. È stata, inoltre, verificata la presenza in casa di 16 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e la regolarità amministrativa di tre attività commerciali, tra cui un supermarket gestito da cittadini del Bangladesh.

Gli arresti

Durante le attività di controllo, in via Vasco de Gama, è stato tratto in arresto un cittadino italiano di anni 59 e sequestrati circa 120 di hashish opportunamente preparati in dosi, pronte per la cessione. I controlli del territorio si sono poi estesi in via delle Ebridi, Stiepovich e Carabelli dove, mentre diverse volanti operavano, l’elicottero sopramenzionato – inseguimento a parte – ha perlustrato il territorio fornendo immagini a 360 gradi.